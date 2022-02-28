تسريبات تكشف عن مفاجأة "أبل" القابلة للطي

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مفاجأة "قابلة للطي"، ستطلقها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تنوي أن تطلق جهازًا قابلًا للطي بقياس 20 بوصة، سيكون هجينا بين "آيباد" و"ماك بوك".

وذكرت المصادر أن جهاز أبل المرتقب سيكون حلًّا ثوريًّا لأولئك الذين يريدون أن يجمعوا بين الحواسيب اللوحية والمحمولة؛ حيث سيتضمن شاشة مزدوجة دون لوحة مفاتيح فعلية، ولوحة تتبع تُمَكن من التنقل والكتابة بقائمة على شاشة لمسية بالكامل.

وتوقعت المصادر ألا يخرج هذا الاختراع الجديد للنور قبل عام 2026، وهو العام المتوقع أن تطلق فيه "أبل" سيارتها ذاتية القيادة.