تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف "آيفون 14" وترقيات استثنائية به

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن موعد إطلاق هاتفها المرتقب "آيفون 14"، ونيتها تزويده بتحسينات استثنائية غير مسبوقة.
وأوضحت المصادر -وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن هاتف "آيفون 14" سيظهر للنور خلال شهر سبتمبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن هواتف "آيفون 14"، ستحصل على أكبر ترقية للكاميرا الأمامية منذ إطلاق أبل هاتفها "آيفون 11".
وتحدثت المصادر عن تقنيات الكاميرا الأمامية المميزة؛ حيث ستتمتع بتقنيات ضبط بؤري تلقائي فريدة من نوعها، وفتحة عدسة أوسع وأكثر سطوعًا.
وستعمل تقنية التركيز البؤري التلقائي، على تحسين تعدد استخدامات الكاميرا الأمامية؛ حيث يعتمد الناس أكثر فأكثر على الكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو الجادة والرقصات الساخرة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن المورد الرئيسي لهذه العدسات سيكون شركة "جينيوس"؛ فيما سيتم تصنيعها بمصانع "إل جي" الكورية الجنوبية.
أما مستشعرات الكاميرا الأمامية فستكون من تصميم شركة "سوني" اليابانية، ويبدو أنها ستكون مختلفة عن المستشعرات الحالية من الشركة اليابانية التي تتمتع بدقة 12 ميجابيكسل، ولكن لم تكشف المصادر بعدُ عن دقة كاميرا هاتف "آيفون 14" الأمامية الجديدة.