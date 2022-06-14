تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف "آيفون 14" وترقيات استثنائية به

أما مستشعرات الكاميرا الأمامية فستكون من تصميم شركة "سوني" اليابانية، ويبدو أنها ستكون مختلفة عن المستشعرات الحالية من الشركة اليابانية التي تتمتع بدقة 12 ميجابيكسل، ولكن لم تكشف المصادر بعدُ عن دقة كاميرا هاتف "آيفون 14" الأمامية الجديدة.