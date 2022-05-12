تسريبات تكشف فوضوية تعامل فيسبوك مع مشروعات "ميتا فيرس"

وأشارت المصادر إلى أن مدير التكنولوجيا في "ميتا"، أندرو بوسوورث، أخبر الموظفين أن الشركة لم تعد قادرة على تحمّل بعض الأعمال التي خططت لها مسبقًا، وأنه سيتم تأجيل بعض المشاريع الأخرى.