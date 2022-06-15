تسريبات تكشف قائمة المفاجآت التي تجهّزها "أبل" لحاسب "آيباد" المرتقب

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عمّا وصفته بقائمة المفاجآت التي يتم إعدادها لحاسب آيباد المرتقب إطلاقها الخريف المقبل.
وأوضحت المصادر، في تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص أن حاسب "آيباد" المرتقب سيكون الأرخص في تاريخ الشركة.
ومتوقع أن يبدأ سعره من 329 دولاراً أمريكياً، بحيث يمكنه المنافسة في سوق الحواسيب اللوحية.
علاوة على السعر، تنوي أبل تزويد "آيباد" بعددٍ من التحديثات الجوهرية التي ستجعله منافساً شرساً في سوق الحواسيب اللوحية، أبرزها دعمه معالج "أيه 14 بايونيك"، مع دعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
كما سيتم تزويد "آيباد" أيضا بشاشة من نوع "ريتينا" بدقة 2360×1640 بيكسل، مثل تلك التي تم تزويد "آيباد آير" بها، وسيتغير قطره إلى 10.9 بوصة.
ولكن أفادت المصادر أن خواص التدرج اللوني الواسع والسطوع العالي حصرية لحواسيب "آيباد" الأغلى نسبياً.
وسيتم تجهيز "آيباد" أيضاً بمنفذ شحن ونقل بيانات من نوع "يو إس بي سي سي" بدلاً من منفذ "لايتينج" الشهير.