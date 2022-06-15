تسريبات تكشف قائمة المفاجآت التي تجهّزها "أبل" لحاسب "آيباد" المرتقب

علاوة على السعر، تنوي أبل تزويد "آيباد" بعددٍ من التحديثات الجوهرية التي ستجعله منافساً شرساً في سوق الحواسيب اللوحية، أبرزها دعمه معالج "أيه 14 بايونيك"، مع دعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.