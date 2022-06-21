تسريباتٌ تكشف معلومات جديدة عن شاشات "آيفون 14" المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن معلومات جديدة بشأن شاشات هواتف "آيفون 14" المرتقب إطلاقها.
وأوضحت المصادر في تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تُعيد حاليًا تقييم شاشات "أوليد" المصنعة من قِبَل شركة "بي أو إي" الصينية، والتي كانت تسعى سابقًا للتخلي عنها.
ولفتت المصادر إلى أن أبل كانت تسعى للاستعانة بشركة "ذا إليك" الكورية الجنوبية لتزويد هواتف "آيفون 14" بشاشات "أوليد".
ولكن عادت الشركة الأمريكية لإخبار نظيرتها الكورية الجنوبية بأنها ستعود للتعاون مع شركة "بي أو إي" التي أثبتت شاشاتها، أنها أكثر دقة ومحافظة على البطارية.
وقالت المصادر المقربة من المباحثات: إن أبل أعطت الضوء الأخضر للشركة الصينية للبدء في تصنيع شاشات "آيفون 14"؛ بحيث تحقق الهدف المنشور ما بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين؛ استعدادًا لإطلاق الهواتف في وقت لاحق من شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن شاشات "أوليد" من "بي أو إي" سيتم تزويدها بهواتف "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس"، أما هاتف "آيفون 14 برو" فسيتم تزويده بشاشات من تصنيع شركتي "سامسونج" و"إل جي" الكوريتين.