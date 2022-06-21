تسريباتٌ تكشف معلومات جديدة عن شاشات "آيفون 14" المرتقبة

وأوضحت المصادر في تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تُعيد حاليًا تقييم شاشات "أوليد" المصنعة من قِبَل شركة "بي أو إي" الصينية، والتي كانت تسعى سابقًا للتخلي عنها.