تسريباتٌ تكشف معلومات عن كاميرات هاتفي "سامسونج جلاكسي إس 23 وإس 23 بلس"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن معلومات أكثر تفصيلًا عن الكاميرات التي تنوي الشركة أن تزود بها هاتفيْها المرتقبيْن "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس".