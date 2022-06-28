تسريباتٌ تكشف معلومات عن كاميرات هاتفي "سامسونج جلاكسي إس 23 وإس 23 بلس"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن معلومات أكثر تفصيلًا عن الكاميرات التي تنوي الشركة أن تزود بها هاتفيْها المرتقبيْن "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس".
وذكرت مصادر من داخل الشركة لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي الاستعانة بنفس الكاميرات المقربة التي استخدمتها في الإصدار السابق لهواتف "إس 22"، بعدما أثبتت نجاحها الكبير.
وقال المصدر إن سامسونج اعتمدت في هاتفيْها المرتقبيْن "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس"، كاميرا تليسكوبية بدقة 10 ميجابيكسل، بجانب باقي الكاميرات الخلفية الأخرى؛ ولكن ستدعمه بمستشعرات أكثر قوة وقدرة، دون أن توضح المصادر طبيعة عمل هذه المستشعرات.
ويبدو من تصريحات المصادر أن الترقيات الأكبر فيما يخص الكاميرا المقرِّبة "التليسكوبية"، ستكون في إصدار "جلاكسي إس 23 ألترا".
ولفتت المصادر النظر إلى أن سامسونج أيضًا تُجَهّز لتغيير كبير فيما يخص الكاميرا الأمامية "السيلفي"؛ حيث تُجَهّز تقنية مختلفة كليًّا لتصوير لقطات سليفي أكثر جودة ودقة.