تسريبات تكشف معلومات مفصلة عن جهاز سامسونج القابل للطي المرتقب

كشفت تسريبات لمصادر مقربة من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، معلومات مفصلة ومواصفات جهازها المرتقب القابل للطي "جلاكسي زد فولد 4".
ومن المتوقع أن تطلق "سامسونج" هاتفها القابل للطي الجديد خلال عام 2022 الجاري.
وأظهرت مصادر من داخل سامسونج لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أبعاد شاشة "جلاكسي زد فولد 4" الجديدة.
وتُظهر الصور المسربة أن الشاشة الداخلية (بعد الطي) لهاتف "سامسونج جلاكسي زد فولد 4"، ستكون أعرض قليلًا مع تضييق الطول؛ حيث ظهرت نسبة العرض إلى الارتفاع بنحو 5 إلى 6 بوصات.
وستكون الشاشة العريضة الأكبر (قبل الطي)، أقصر قليلًا من شاشة هاتف "جلاكسي زد فولد 3"، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 23 إلى 9 بوصات؛ بينما كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في هاتف "جلاكسي زد فولد 3" تبلغ 24.5 إلى 9 بوصات.
وقالت المصادر أيضًا إن الهاتف سيأتي ببطارية بسعة 4400 ميللي أمبير في الساعة، مع إمكانية الشحن بقدرة 25 وات.
وسيزود "جلاكسي زد فولد 4" أيضًا بكاميرا خلفية ثلاثية؛ الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، وأخرى فائقة السرعة بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة للتصوير التليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل، مع إمكانية التقريب 3 أضعاف بجودة فائقة الدقة.