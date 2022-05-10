تسريبات تكشف معلومات مفصلة عن جهاز سامسونج القابل للطي المرتقب

وستكون الشاشة العريضة الأكبر (قبل الطي)، أقصر قليلًا من شاشة هاتف "جلاكسي زد فولد 3"، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 23 إلى 9 بوصات؛ بينما كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في هاتف "جلاكسي زد فولد 3" تبلغ 24.5 إلى 9 بوصات.