تسريبات تكشف مواصفات أكثر دقة عن هاتف "جوجل بيكسل 7 برو"

أما الشاشة فستكون من تصميم شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، وسيزيد فيها معدل السطوع ليصل إلى 1000 شمعة بدلًا من 800 شمعة الموجودة في "بيكسل 6 برو" الحالي؛ ولكن من المتوقع أن تظل دقة الشاشة كما هي عند 3120 × 1440 بيكسل، ولكن مع وضع 1080 بيكسل أصلي مضاف لتقليل استخدام الطاقة بشكل محتمل.