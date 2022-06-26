تسريبات تكشف مواصفات أكثر دقة عن هاتف "جوجل بيكسل 7 برو"

تمكنت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية من كشف مواصفات أكثر دقة لهاتفها المرتقب "بيكسل 7 برو".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "بيكسل 7 برو" سيتمتع لأول مرة بالجيل الثاني من معالجات "تينسور" المصممة من قِبَل جوجل نفسها، وسيعمل بمعيارية "4+2+2" لتوفير سرعة كبيرة للجهاز مع استخدام أنوية من نوع "كورتيكس- إيه 55" التي تتميز بصغر الحجم وقوة الأداء؛ مما سيسمح بهاتف ليس سميكًا بصورة كبيرة.
أما الشاشة فستكون من تصميم شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، وسيزيد فيها معدل السطوع ليصل إلى 1000 شمعة بدلًا من 800 شمعة الموجودة في "بيكسل 6 برو" الحالي؛ ولكن من المتوقع أن تظل دقة الشاشة كما هي عند 3120 × 1440 بيكسل، ولكن مع وضع 1080 بيكسل أصلي مضاف لتقليل استخدام الطاقة بشكل محتمل.
وتم دعم "بيكسل 7 برو" بمستشعر بصمات أصابع محدث من نوع Cirrus Logic CS40L26، التي تتفاعل مع اللمس بصورة أكثر سرعة ودقة؛ مما سيكون مفيدًا أيضًا لعشاق الألعاب.
وسيزود هاتف "بيكسل 7 برو" كذلك بشريحة منفصلة لخاصية NFC، والتي تتضمن وظائف أكثر دقة وسرعة من شريحة UWB السابقة، التي كانت تنفذ وظائف عدة منها NFC.