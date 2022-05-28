تسريبات تكشف مواصفات جديدة لهاتفي "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" عن مواصفات جديدة خاصة بشاشات هاتفي جوجل المرتقبين "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".
وأوضح موقع "9 تو 5 جوجل" التقني المتخصص أن مصادره كشفت أن جوجل ستجهز لهاتف "بيكسل 7" شاشة لمسية بدقة تصل إلى 1080×2400 بيكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز.
كما ستوفر جوجل أيضًا لهاتف "بيكسل 7 برو" شاشة لمسية بدقة 1440×3120 بيكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
وتظهر هذه الأرقام أنها مشابهة تقريبًا لما وفرته جوجل في هاتفيها الحديثين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".
ولكن ذكرت المصادر أن جوجل تعمل على إحداث تحسينات ملحوظة في هذه الشاشات من حيث جودة الصورة وسطوعها واستهلاكها لطاقة البطارية.
أما بالنسبة لمساحة الشاشة اللمسية فسيكون هاتف "بيكسل 7" أصغر قليلًا من شاشة "بيكسل 6" بنحو 1 ميلليمتر وأقصر بمقدار 2 ملليمتر.
أما بالنسبة لهاتف "بيكسل 7 برو" فسيكون حجم الشاشة اللمسية متطابقًا تقريبًا مع شاشة "بيكسل 6 برو".
ولكن ستأتي شاشة هاتف "بيكسل 7 برو" بوضع أصلي 1080 بيكسل، وهو ما من شأنه تحسين توفير البطارية في وضع الطاقة المنخفض.