تسريبات تكشف موعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 6 إيه" الاقتصادي

كشفت تسريبات صحفية، عن الموعد المتوقع أن تطرح فيه شركة "جوجل" الأمريكية، هاتفها المرتقب "بيكسل 6 إيه" الاقتصادي.
وذكر موقع "ماي سمارت برايس" الاقتصادي المعني بإطلاق المنتجات الذكية في العالم كله، أنه حصل على وثائق من داخل "جوجل"، تفيد بأن الشركة الأمريكية تنوي الكشف عن هاتفها "بيكسل 6 إيه" خلال شهر مايو المقبل.
وأوضح التقرير أن "جوجل" تنوي الكشف عن تفاصيل ومفاجآت "بيكسل 6 إيه"، خلال افتتاح مؤتمرها للمطورين في 11 مايو المقبل.
ووفق المصادر، سيكون الهاتف اقتصادي زهيد الثمن، مقارنة بإمكانياته المميزة، خاصة وأنه سيدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وتوقعت المصادر أن يكون سعر هاتف "بيكسل 6 إيه" تنافسيًّا أكثر من الإصدار السابق "بيكسل 5 إيه"، الذي كان سعره 449 دولارًا أمريكيًّا.
وتم إضافة عدد من التحسينات الكبيرة في هاتف "بيكسل 6 إيه"، مثل أوضاع تصوير أكثر تقدمًا، ودعم أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تزويده بمعالج "تينسور" الجديد المصمم من قبل "جوجل" نفسها.