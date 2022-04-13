تسريبات تكشف موعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 6 إيه" الاقتصادي

وتم إضافة عدد من التحسينات الكبيرة في هاتف "بيكسل 6 إيه"، مثل أوضاع تصوير أكثر تقدمًا، ودعم أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تزويده بمعالج "تينسور" الجديد المصمم من قبل "جوجل" نفسها.