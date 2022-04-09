تسريبات تكشف نية سامسونج إصلاح عيب "مزعج" في ساعاتها الجديدة المرتقبة

وأوضحت مصادر داخل سامسونج لموقع "سام موبايل" التقني المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية، أن مهندسي قسم الساعات الذكية، أدركوا خطأهم في ساعات "جلاكسي ووتش 4"، التي كانت تتمتع بإمكانيات مذهلة؛ إلا جانبًا سلبيًّا واحدًا فقط أزعج الكثير من المستخدمين.