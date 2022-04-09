تسريبات تكشف نية سامسونج إصلاح عيب "مزعج" في ساعاتها الجديدة المرتقبة

: كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تنوي إصلاح عيب "مزعج" في ساعاتها الجديدة المرتقبة "جلاكسي ووتش 5 برو".
وأوضحت مصادر داخل سامسونج لموقع "سام موبايل" التقني المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية، أن مهندسي قسم الساعات الذكية، أدركوا خطأهم في ساعات "جلاكسي ووتش 4"، التي كانت تتمتع بإمكانيات مذهلة؛ إلا جانبًا سلبيًّا واحدًا فقط أزعج الكثير من المستخدمين.
ولفتت إلى أن هذا الجانب السلبي هو عمر البطارية؛ وهو ما سيسعى المهندسون لعلاجه في جيل "جلاكسي ووتش 5".
ويُتوقع أن تطلق سامسونج 3، إصدارات من ساعات "جلاكسي ووتش 5"، التي سيكون أعلاها في المواصفات "جلاكسي ووتش 5 برو"، بجانب ساعتي "ووتش 5" و"ووتش 5 كلاسيك".
وتتوقع المصادر أن يتم دعم ساعة "جلاكسي ووتش 5 برو" ببطارية ضخمة تبلغ قدرتها 572 ميللي أمبير في الساعة؛ فيما سيأتي الإصدار الأقل "ووتش 5 كلاسيك" ببطارية 361 ميللي أمبير في الساعة، وهي سعات أكبر بنسبة 60% تقريبًا عن الإصدارات السابقة، وتوفر استمرارية لعمل الساعة ليومين بالاستخدام المكثف.