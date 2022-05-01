تسريبات من داخل "سامسونج" تكشف معلومات عن هاتفها الجديد القابل للطي

كشفت تسريبات من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية معلومات عن هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب 4".
ومتوقع، بحسب مصادر قالت لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "جلاكسي زد فليب 4" سيأتي ببطارية أكبر قليلًا من نسخة "جلاكسي زد فليب 3".
وأشارت المصادر إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي سيظهر للنور خلال العام الجاري 2022.
ودعمت سامسونج بطارية هاتفها القابل للطي ببطاريتين الأولى بسعة 2400 ميللي أمبير في الساعة، وبطارية ثانية بسعة 903 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يمنحها قدرة على الاستمرار بصورة أكبر، ليصبح إجمالي سعة الطاقة 3400 ميللي أمبير في الساعة، وهو أكبر من سعة "جلاكسي زد فليب 3" التي تقدر بـ3303 ميللي أمبير في الساعة.