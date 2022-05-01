تسريبات من داخل "سامسونج" تكشف معلومات عن هاتفها الجديد القابل للطي

ودعمت سامسونج بطارية هاتفها القابل للطي ببطاريتين الأولى بسعة 2400 ميللي أمبير في الساعة، وبطارية ثانية بسعة 903 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يمنحها قدرة على الاستمرار بصورة أكبر، ليصبح إجمالي سعة الطاقة 3400 ميللي أمبير في الساعة، وهو أكبر من سعة "جلاكسي زد فليب 3" التي تقدر بـ3303 ميللي أمبير في الساعة.