تسريبات: "موتورولا" تجهّز هاتفاً بكاميرا ذات دقة جبّارة

كشفت تسريبات صحفية عن أن شركة "موتورولا" تجهّز هاتفاً ضمن سلسلة "رازر" مزوداً بكاميرا ذات دقة وُصفت بـ"الجبّارة"، النادرة في عالم الهواتف الذكية.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصّص، أن موتورولا ستزوّد هاتفها المرتقب القابل للطي المتوقع أن يكون الجيل الثالث من هواتف "رازر" الشهيرة، بكاميرا ذات دقة تصل إلى 200 ميجابيكسل.
المفاجئ، بالنسبة لكثير من المتابعين، أن الكاميرا التي ستزوّد بدقة 200 ميجابيكسل، ستقترن بكاميرات أخرى فائقة السرعة بدقة 50 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 60 ميجابيكسل.
وذكرت المصادر أيضاً مواصفات أخرى مرتبطة بالهاتف، مثل أنه سيتم تزويد بشاشة بقياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، وببطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة، ومستشعر بصمة على يمين الشاشة.
وتؤكّد التسريبات أن هذا الهاتف سيتم دعمه بأحدث معالجات كوالكوم، وهو "سنابدراجون 8 بلس" الجيل الأول.
وتوقّعت التسريبات أن يتم إطلاق إصدارَيْن من الهاتف في نهاية عام 2022 الجاري.