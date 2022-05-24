تسريبات: "موتورولا" تجهّز هاتفاً بكاميرا ذات دقة جبّارة

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصّص، أن موتورولا ستزوّد هاتفها المرتقب القابل للطي المتوقع أن يكون الجيل الثالث من هواتف "رازر" الشهيرة، بكاميرا ذات دقة تصل إلى 200 ميجابيكسل.