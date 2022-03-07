تسريبات: هذا ما تجهزه "أبل" من إمكانات في حاسب "ماك ميني"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن الإمكانات والمواصفات المتوقع توافرها في حاسب "ماك ميني" الجديد المتوقع الكشف عنه في وقت لاحق بحدث عالمي غداً الثلاثاء.
ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن المحلل الشهير، مينج شي كيو، والمعروف بتسريبات من داخل "أبل"، قوله إن جهاز "ماك ميني" سيكون أكثر قوة ومتانة وسرعة، خاصة أنه سيتم دعمه بمعالج "إم 1 برو" أو "إم 2" فائقي السرعة.
وتظهر التسريبات أن شاشة "ماك ميني" بقياس 27 بوصة، دون إضاءة "إل إي دي"، ما سيجعلها ذات تكلفة مادية أقل.
وستجهز "أبل" أيضا حاسباً آخر بقياس 32 بوصة بسعر يبدأ بـ4999 دولاراً أمريكياً.
وتشير التسريبات إلى أن "أبل" تجهّز لإطلاق حاسب "ماك بوك برو" المحمول بقياس 13 بوصة.
ومتوقع أن تتراجع "أبل" أيضا عن إطلاق حاسبي "ماك برو" أو "آي ماك برو" إلى عام 2023 المقبل.