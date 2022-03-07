تسريبات: هذا ما تجهزه "أبل" من إمكانات في حاسب "ماك ميني"

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن المحلل الشهير، مينج شي كيو، والمعروف بتسريبات من داخل "أبل"، قوله إن جهاز "ماك ميني" سيكون أكثر قوة ومتانة وسرعة، خاصة أنه سيتم دعمه بمعالج "إم 1 برو" أو "إم 2" فائقي السرعة.