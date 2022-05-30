تسريبات: هواتف "آيفون" المقبلة ستعرض ميزة استثنائية لعرض مقاطع الفيديو

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" لهواتف "آيفون" المقبلة، سيشمل ميزة استثنائية لعرض مقاطع الفيديو.
وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن هاتفا "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، سيتضمنان ميزة جديدة سيُطلَق عليها ميزة "العرض الدائم" لمقاطع الفيديو.
بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير تقنيات جديدة مثالية لشاشة قفل الهواتف؛ وفقًا للمصادر.
وألمحت المصادر إلى أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" سيشمل دعمًا لميزة العرض الدائم، وستسمح هذه الوظيفة أيضًا بإظهار الإشعارات والمعلومات الأخرى دون الحاجة لتنشيط الشاشة بالكامل، للحفاظ على قدرة البطارية.
وسيتضمن تحديث "آي أو إس 16" تحسينات أخرى، مثل إمكانية تغيير حجم التطبيقات بحيث يمكنك العثور عليها بسهولة، والتي ستكون مفيدة بصورة أكبر لمستخدمي حواسيب "آيباد" اللوحية.
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" رسميًّا عن نظام التشغيل الجديد وكافة ميزاته، في مؤتمرها للمطورين يوم 6 يونيو المقبل.