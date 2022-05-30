تسريبات: هواتف "آيفون" المقبلة ستعرض ميزة استثنائية لعرض مقاطع الفيديو

وألمحت المصادر إلى أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" سيشمل دعمًا لميزة العرض الدائم، وستسمح هذه الوظيفة أيضًا بإظهار الإشعارات والمعلومات الأخرى دون الحاجة لتنشيط الشاشة بالكامل، للحفاظ على قدرة البطارية.