تسريب أول صور لهاتف "جوجل بيكسل 7 برو" المرتقب

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية أول صور مسربة لهاتف "بيكسل 7 برو" المرتقب، والتي ستشهد تطويرا كبيرا في مواصفاتها وإمكانياتها.

وأظهرت الصور المسربة التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" تفاصيل هاتف "بيكسل 7 برو" المتوقع إطلاقها رسميا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتظهر الصور المسربة أن الكاميرات الخلفية ستكون مدمجة في الإطار الخلفي للهاتف ولن تكون بارزة، بصورة قريبة من تصميم هواتف "جلاكسي إس 21".

وتأتي هواتف "بيكسل 7 برو" بشاشة منحنية بقياس يتراوح ما بين 6.7 بوصة إلى 6.8 بوصة، كاميرا أمامية مفردة مثبتة في المنتصف.

وستأتي هواتف "بيكسل 7 برو" بشاشة من نوع "أوليد" بمعدل تحديث مرتفع يوفر دقة عرض فائقة الدقة.

ويوجد فتحتان في أسفل الصور المسربة لهاتف "بيكسل 7 برو" يرجح أن أحدها خاصة بمكبر الصوت، ومنفذ شحن بنظام "يو إس بي سي".

وتأتي أبعاد هاتف "بيكسل 7 برو" على النحو التالي: 163×76.6×8.7 ميلليمتر.