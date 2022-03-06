تسريب المواصفات النهائية لهاتف "آيفون" الاقتصادي

سرّبت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، المواصفات النهائية لهاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب إطلاقه بعد يومين تقريبًا.
وتستعد "أبل" لإطلاق هاتفها "آيفون إس إي بلس" الاقتصادي الجديد خلال حدثٍ عالمي يوم 8 مارس الجاري.
ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن المحلل الشهير، مينج تشي كو، قوله إنه تَوصل إلى مواصفات "آيفون إس إي بلس" الاقتصادي الجديد.
وكشف المحلل الشهير أن أبل تنوي تزويد هاتفها الاقتصادي بمعالج من نوع "إيه 15 بايونيك إس أو سي"، الذي يتميز بسرعته الفائقة وتوفيره لعمر البطارية.
وستعمل هواتف "آيفون إس إي بلس" أيضًا بنظام الاتصالات من الجيل الخامس، وستأتي بسعات تخزين داخلية 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت.
كما كشف المحلل الشهير، أن هاتف "آيفون إس إي بلس" سيأتي بثلاثة ألوان كخيارات للمستخدمين، وهي الأبيض والأسود والأحمر.
ورجّحت المصادر أن أبل تنوي أن تشحن من 25 إلى 30 مليون وحدة من هاتفها الاقتصادي الجديد؛ لسحب البساط من الهواتف الاقتصادية الأخرى المنافسة.