"تسلا" تستدعي 130 ألف سيارة بسبب مشاكل خطيرة في شاشة اللمس بها
أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية استدعاء 130 ألف سيارة كهربائية خاصة بها، بعدما اكتشفت مشاكل خطيرة بشاشة اللمس في تلك السيارات.
وأشارت تسلا في بيان نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أنها ستقوم بإصلاح ذلك العيب بالسيارات المستدعاة.
وأرجعت ذلك العيب التقني إلى أنه ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في وحدة المعالجة المركزية، والمرتبطة فيما يبدو بالمعالجة بين وحدة المعالجة المركزية والبطارية المسؤولة عن تشغيل تكييف السيارة.
ولفتت إلى أن أبرز الطرازات المتأثرة بذلك العطل، هي نماذج "3" لعام 2022، و"إس" و"إكس" لعامي 2020 و2021.
وقالت تسلا في إشعار الاستدعاء: تتمثل الأزمة في المعالجة البطيئة لشاشة اللمس أو ظهورها فارغة، مع إعادة تشغيل المعالجة بصورة كاملة.
وأكدت أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابات أو وفيات ناجمة عن ذلك العطل؛ لكنها أكدت أن الإصلاحات ستتم مجانًا لكل السيارات المستدعاة.