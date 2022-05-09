"تسلا" تُقاضي موظفًا سابقًا سرق أسرارًا تجارية حول أحد أبرز مشروعاتها

وأظهرت وثائق المحكمة الجنائية الجزئية في سان خوسيه، التي حصلت عليها الشبكة، أن المهندس السابق ألكسندر ياتسكوف سرَّب معلومات بشأن هذا الكمبيوتر لمصادر خارجية، بعد رحيله عن "تسلا" في يناير الماضي.