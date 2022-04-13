تطبيقات مفيدة على هاتف HUAWEI nova 9 SE عبر متجر AppGallery بالسعودية

فمنذ إطلاقه في عام 2018 شهد متجر AppGallery نموًّا مذهلاً من حيث عدد المستخدمين ومطوري التطبيقات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة للتنزيل. فعلى سبيل المثال: بدءًا من 31 ديسمبر 2021 وصل عدد المطورين المسجلين في جميع أنحاء العالم على متجر AppGallery إلى 5.4 مليون.