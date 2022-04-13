تطبيقات مفيدة على هاتف HUAWEI nova 9 SE عبر متجر AppGallery بالسعودية

كشفت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، من خلال أحدث هواتفها الذكية HUAWEI nova 9 SE، عن واحد من أكثر الهواتف الذكية إثارة من الفئة المتوسطة لهذا العام.
ويتميز الهاتف بنظام كاميرا رباعية مدهش بدقة 108 ميجابكسل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو -بلا شك- موجَّه إلى فئة الشباب النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يرغبون في التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.
كما أنه يتميَّز ببعض الميزات الرائعة لتدوين مقاطع الفيديو، وشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة "66 واط" للحفاظ على تشغيل الهاتف وشحنه بسرعة فائقة.
ويتمتع هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد بتصميم مذهل في هيكل مدمج؛ وهو ما يُسهِّل حمله. وإذا كنت من نوع المستخدمين المدمنين على التطبيقات الذين يحبذون امتلاك تطبيق لكل شيء فسوف تستمتع باستخدام متجر AppGallery المثبت مسبقًا على هاتف HUAWEI nova 9 SE.
AppGallery هو متجر تطبيقات موثوق به، ومبتكر، وسهل الاستخدام، وآمن؛ إذ يُمكنك بسهولة التنقل والاستكشاف والعثور على مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، وتنزيلها؛ بصفته متجر التطبيقات الرسمي لهواوي. ويوفر متجر AppGallery للمستخدمين أفضل التطبيقات والخدمات العالمية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التطبيقات المحلية عالية الجودة.
فمنذ إطلاقه في عام 2018 شهد متجر AppGallery نموًّا مذهلاً من حيث عدد المستخدمين ومطوري التطبيقات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة للتنزيل. فعلى سبيل المثال: بدءًا من 31 ديسمبر 2021 وصل عدد المطورين المسجلين في جميع أنحاء العالم على متجر AppGallery إلى 5.4 مليون.
وخلال الوقت نفسه كان هناك 580 مليون مستخدم نشط شهريًّا؛ لذلك سواء كنت تبحث عن لعبة ممتعة، أو تطبيق للتخطيط لرحلتك، وإدارة حجوزات الفنادق بسهولة، يمكنك العثور عليها جميعًا ببضع نقرات ضمن متجر AppGallery.
• Garena Free Fire - جارينا فري فاير
Free Fire هي لعبة البقاء على قيد الحياة المتاحة على الهواتف المحمول. تضعك كل لعبة، مدتها 10 دقائق، في جزيرة نائية؛ وتواجه 49 لاعبًا آخر.
• Yalla Ludo - يلا لودو
يلا لودو - Yalla Ludo تطبيق مع دردشة صوتية، يتيح لك لعب لودو - Ludo أو الدومينو - Domino مع أصدقائك عبر الإنترنت، والتحدث مع اللاعبين عبر الدردشة الصوتية في أي وقت، والتعرف على أصدقاء جدد، والاستمتاع باللعبة!
•Rise of Kingdoms - صعود الممالك
من أعماق الغموض إلى قمم الأسطورة ستكون مؤلف تاريخ حضارتك.
• - Tawakkalna توكلنا
يعتبر هذا التطبيق هو الأكثر أهمية؛ إذ لا يمكنك مغادرة منزلك بدون (توكلنا). إنه تطبيق متابعة المخالطة الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. وهذا التطبيق متاح على AppGallery، ويتم تحديثه بانتظام.
• - Absher أبشر
وهو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية الفردية الذي يقدِّم خدمات بوابة أبشر في المملكة العربية السعودية. استخدم تطبيق أبشر لإدارة وتتبُّع تطبيقاتك وإجراءاتك الحكومية بسهولة من هاتفك المحمول.
•- Mrsool مرسول
وهو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة؛ فيمكنك توصيل أي شيء باستخدام تطبيق مرسول. التطبيق متاح للتحميل في السعودية ومصر.
• - Nana نعناع
اطلب منتجات البقالة الخاصة بك، واحصل عليها حتى عتبة دارك. نعناع هو أحد أفضل تطبيقات توصيل البقالة في المملكة العربية السعودية.
• - Gasable غازابل
لا داعي للقلق بشأن توصيل الغاز بعد الآن؛ قم بتنزيل Gasable، وحدد موعدًا لتوصيل الغاز في الوقت المناسب لك.
• - SAUDIA السعودية
الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. قم بتنزيل تطبيق الخطوط السعودية من AppGallery، واحجز رحلتك المحلية أو الدولية بسرعة وسهولة.
•- Almatar المطار
تطبيق لحجوزات الفنادق ورحلات الطيران.. ومن أهم الميزات المتوافرة به أنه يمكنك الحجز الآن، والدفع لاحقًا، مع إمكانية تقسيط المبلغ.
• د. سليمان الحبيب
من أفضل المستشفيات في المملكة العربية السعودية. قم بتنزيل التطبيق الخاص بالمستشفى؛ لتتمكن من حجز موعد، وعرض التقارير، والحصول على آخر التحديثات والأخبار الصحية.
•- Raha راحة
راحة هي خدمة تتيح لك حجز خدمات منزلية مدربة ومؤهلة، مثل مساعد منزلي / شخصي، وسائق خاص، مقيم أو بالساعة. وهناك العديد من الخدمات والباقات التي يمكنك الاختيار منها.
• - Morni مُرني
لا تغادر منزلك بدون هذا التطبيق. Morni هو تطبيق يوفر قائمة بخدمات المساعدة على الطريق المهمة، مثل خدمات سحب السيارة، وتغيير الإطارات والبطارية والوقود والأقفال.. إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.