تطبيق "سليك" للتراسل المهني يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

عاد تطبيق التراسل المهني "سليك" إلى العمل، بعد عطل مفاجئ في خدماته حول العالم دام لساعات طويلة.

أعلن تطبيق "سليك" في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن خدماته عادت بصورة طبيعية، بعد العطل الذي أصاب خوادمه وأدى لتوقف التطبيق عن العمل في كل العالم لساعات طويلة.

وواجه مستخدمو "سليك" يوم الثلاثاء، مشكلة في إرسال الرسائل واستلامها والوصول للنظام الأساسي للتطبيق، واشتكى المستخدمون من استغراقه أوقاتًا طويلة للتحميل.

وقال المتحدث باسم "سليك"، شون ميلز: إن فِرَق الصيانة على دراية بالمشكلة وقامت بمعالجتها في أسرع وقت ممكن.

ولم يُفسر "ميلز" بعدُ سبب انقطاع التطبيق عن العمل؛ ولكن أشار إلى أنهم فتحوا تحقيقًا في الأمر.

وزاد استخدام تطبيق "سليك" بصورة كبيرة، خلال العامين الماضيين، بسبب نمطه المهني، الذي يُمكّن المستخدمين من التواصل بصورة واضحة فيما يخص أعمالهم بمختلف المجالات؛ نظرًا لما يوفره من إمكانية رفع ملفات بجودة عالية وبمساحات كبيرة بمنتهى السهولة وبطريقة أسرع وأفضل من تطبيقات مماثلة مثل "فيسبوك ماسنجر" أو "واتساب" أو "تليجرام".