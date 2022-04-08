تغييرات كبرى في الطريق.. "تويتر" تنوي إضافة تقنيات تمنحك تحكماً أفضل في تغريداتك

وعدت منصة التدوين المصغر "تويتر" مستخدميها بتغييرات ثورية كبرى في الطريق، مشيرة إلى أنها تنوي إضافة تقنيات جديدة يمكنها أن تمنح مستخدميها تحكماً أفضل في تغريداتهم.
ونشرت تويتر أكثر من بيان تتحدث فيه عن تعديلات وتحسينات مرتقبة في خدماتها أبرزها ميزة Unmention، التي يمكنها أن تتيح للمستخدم إزالة نفسه من أي إشارة أو محادثة لا يرغب في الانضمام إليها.
وتتيح التقنية الجديدة إمكانية ألا يشير لك شخص أو يعمل لك أي Mention، من دون موافقة مسبقة منك.
وأشارت إدارة تويتر إلى أنها تختبر حالياً تلك الميزة، تمهيداً لإطلاقها على نطاق واسع للمستخدمين، ووصفت تلك الميزة بأنها تندرج من التقنيات التي تنوي المنصة اعتمادها لمكافحة التحرُّش.
وفي بيان منفصل، ذكرت تويتر أنها تنوي إدخال تحسينات واسعة على وصف الصور للمستخدمين كافة حول العالم، التي ستجعل أوصاف الصور البديلة متاحة لجميع المستخدمين، ولن تكون مقصورة على ناشر الصور فقط كما في السابق.
ولفتت أنه بمجرد النقر على شارة الصورة، سيظهر للمستخدم الوصف البديل للصورة.
وقدمت "تويتر" إرشادات لكيفية إضافة وصف الصورة في أي تغريدة، والتي جاءت خطوة بخطوة على النحو التالي:
- بعد تحميل صورة إلى تغريدة، حدّد إضافة وصف أسفل الصورة.
- أدخل وصفاً للصورة في مربع النص.
- يُوجد عدد الأحرف في زاوية المربع؛ لديك 1000 حرف متاح.
- انقر فوق حفظ، وستظهر شارة ALT في زاوية الصورة.
- انشر التغريدة المرفق بها الصورة.
- إذا نقر شخصٌ ما على شارة ALT، فيجب أن يظهر الوصف على الشاشة.