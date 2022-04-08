تغييرات كبرى في الطريق.. "تويتر" تنوي إضافة تقنيات تمنحك تحكماً أفضل في تغريداتك

ونشرت تويتر أكثر من بيان تتحدث فيه عن تعديلات وتحسينات مرتقبة في خدماتها أبرزها ميزة Unmention، التي يمكنها أن تتيح للمستخدم إزالة نفسه من أي إشارة أو محادثة لا يرغب في الانضمام إليها.