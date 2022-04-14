تقارير: أبل لن تطلق هذا المنتج خلال عام 2022 الجاري

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن قدرتها على طرح أحد أبرز منتجاتها الذكية المرتقبة، خلال عام 2022 الجاري.
وأوضحت المصادر التي نشر تصريحاتها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل اتخذت قرارًا داخليًّا بتأجيل طرح سماعتها للواقع المعزز حتى أوائل عام 2023 المقبل؛ بدلًا من طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأرجعت المصادر قرار أبل إلى القيود المفروضة على سلاسل التوريد؛ بسبب الحرب الأوكرانية وأزمة عودة تفشي "كوفيد 19" في الصين.
وتنوي أبل خلال عملية البيع الأولية لتلك السماعات، أن تجهز حوالى مليون أو 1.5 مليون وحدة لطرحها للبيع؛ خاصة وأنها ستكون أول سماعة للواقع الافتراضي المعزز تنتجها أبل على الإطلاق.
وتوقعت المصادر أن يكون سعر سماعات أبل للواقع المعزز حوالى 2000 دولار للسماعة الواحدة.