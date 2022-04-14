تقارير: أبل لن تطلق هذا المنتج خلال عام 2022 الجاري

وأوضحت المصادر التي نشر تصريحاتها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل اتخذت قرارًا داخليًّا بتأجيل طرح سماعتها للواقع المعزز حتى أوائل عام 2023 المقبل؛ بدلًا من طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.