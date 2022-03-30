تقارير تكشف إجراءً استثنائيًّا من "أبل" بشأن هواتف "آيفون" المفقودة أو المسروقة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نية شركة "أبل" الأمريكية تطبيق إجراء وُصف بـ"الاستثنائي" بشأن هواتف "آيفون" المفقودة أو المسروقة.
وأوضح موقع "ماك رمورز" المختص بأخبار أبل، أن الشركة الأمريكية أبلغت كافة مراكز الصيانة المعتمدة، بأنها لن تقوم بإصلاح أي هواتف "آيفون" تم وسمها بأنها مفقودة أو مسروقة.
ووفق الآلية الجديدة، ففي حال تلقي إخطار بأن هذا الهاتف تم تسجيله في قاعدة بيانات هواتف "آيفون" المفقودة أو المسروقة العالمية؛ فسيرفض الفنيون في متاجر ومراكز أبل إصلاحه، وسيتم إخطار صاحبه بأن تم العثور على الهاتف وسيُطلب منه تأكيد ملكيته للحصول عليه مجددًا وإزالته من القائمة والبدء في إصلاحه.
وهذا يعني أن أي هاتف "آيفون" مستعمل يتم بيعه مجددًا؛ يحتاج المستخدم أن يتأكد أنه لم يكن مفقودًا أو مسروقًا من قبل؛ لأنه لن يتمكن من إصلاحه في حالة رغبته بذلك.