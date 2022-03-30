تقارير تكشف إجراءً استثنائيًّا من "أبل" بشأن هواتف "آيفون" المفقودة أو المسروقة

ووفق الآلية الجديدة، ففي حال تلقي إخطار بأن هذا الهاتف تم تسجيله في قاعدة بيانات هواتف "آيفون" المفقودة أو المسروقة العالمية؛ فسيرفض الفنيون في متاجر ومراكز أبل إصلاحه، وسيتم إخطار صاحبه بأن تم العثور على الهاتف وسيُطلب منه تأكيد ملكيته للحصول عليه مجددًا وإزالته من القائمة والبدء في إصلاحه.