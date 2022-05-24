تقارير تكشف معلومات مسربة عن كاميرا هاتف "آيفون 14" الأمامية

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" معلومات جديدة مسرّبة عن الكاميرا الأمامية الخاصة بهاتف "آيفون 14" المرتقب، والتي ستشهد ترقيات كبرى، بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر، وفقاً لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 14" المتوقع إطلاقه هذا الخريف، يتم تصنيع كاميراته الأمامية في كوريا الجنوبية عن طريق شركة "إل جي"، بجانب شراكتها السابقة مع شركة "شارب" لتصنيع كاميرات هواتفها.
ولكن أزمة هذه الكاميرات حتى الآن، هي تكلفتها الكبيرة، التي هي أغلى 3 أضعاف عن الكاميرا الأمامية السابقة في هواتف "آيفون 13".
وستتضمن كاميرا السيلفي لـ"آيفون 14" تقنيات عديدة مميزة، مثل الضبط التلقائي للصورة، وتحسينات لوظائف الصور.
ولكن لم تكشف المصادر حتى الآن درجة دقة هذه الكاميرات، لكن أشارت إلى أنها ستكون أفضل بصورة كبيرة من الكاميرات السابقة.