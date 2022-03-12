تقرير: منشِئو المحتوى الروس على "تيك توك" حصلوا على أموال مقابل الدعاية للحرب الأوكرانية

وأوضح التقرير أنه رغم عدم تمكن التحقيقات من ربط الحكومة الروسية بشكل مباشر بهذا الأمر، لكن الوسيط كان عبارة عن صحفي مشهور ببثه محتوى مؤيدًا للسلطات الروسية.