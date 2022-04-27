تقرير: هاكرز خدعوا "أبل" و"جوجل" ومواقع التواصل وجمعوا بيانات مستخدميهم الشخصية لابتزاز النساء والقصّر

ولم يوضح التقرير عدد طلبات البيانات المزيفة، التي تم خداع عمالقة التكنولوجيا فيها، ولكن عددًا من جهات إنفاذ القانون، أكدوا أن الهاكرز اتبعوا تكتيك ابتزاز خلال الأشهر الأخيرة؛ بحيث يختارون الضحايا الذين ليس لديهم طريقة لحماية أنفسهم إلا من خلال عدم كشف تلك المعلومات الحساسة.