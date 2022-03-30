تقرير يكشف سرقة "هاكرز" 600 مليون دولار من لعبة مشفرة

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ماذر بورد"، أن "الهاكرز" سرقوا 173 ألفاً و600 عملة "إيثريوم" المشفرة من لعبة الشطرنج المشفرة، التي تساوي تقريبا 591.2 مليون دولار.