تقرير يكشف سرقة "هاكرز" 600 مليون دولار من لعبة مشفرة

كشف تقرير صحفي عالمي أن "هاكرز" تمكنوا من سرقة نحو 600 مليون دولار من لعبة شطرنج مشفرة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ماذر بورد"، أن "الهاكرز" سرقوا 173 ألفاً و600 عملة "إيثريوم" المشفرة من لعبة الشطرنج المشفرة، التي تساوي تقريبا 591.2 مليون دولار.
وتعتمد تلك اللعبة على حصول اللاعبين على عملات مشفرة مقابل اللعب ودفع تكاليف البدء، حيث قام "الهاكرز" بتزوير عمليات سحب مزيفة باستخدام مفاتيح خاصة مخترقة.
وأوضحت جهات التحقيق الأمريكية أنها تتبع حالياً مسار تلك العملات المشفرة، بمساعدة فرق أمنية متخصصة، وبالتواصل مع فرق الأمن في بورصات العملات المشفرة العالمية.