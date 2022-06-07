تقرير يكشف عما ستفعله هواتف "آيفون" تلقائيًّا بتطبيقاتك

وأضاف "آي أو إس 16" قسمًا جديدًا ضمن التحديثات التلقائية في الإعدادات يسمى "تثبيت ملفات النظام والبيانات"، وعند التبديل، يمكن للمستخدمين الحصول على إصلاحات للبرامج غير مرتبطة بالتحديثات الكاملة، ويتم تثبيتها تلقائيًّا ودون الحاجة إلى إعادة تشغيل هواتفهم.