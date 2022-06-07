تقرير يكشف عما ستفعله هواتف "آيفون" تلقائيًّا بتطبيقاتك

كشف تقرير صحفي عما ستفعله هواتف "آيفون" تلقائيًّا بتطبيقات مستخدميها؛ وخاصة تلك الأمنية منها.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 16" لن يجعل مستخدمي آيفون مضطرين للتعامل مع عمليات تثبيت البرامج كاملة، لتنزيل أحدث التصحيحات الأمنية؛ حيث سيتكفل النظام بتلك المهمة نيابة عنه.
وأطلقت "أبل" على الميزة الجديدة اسم "الاستجابة الأمنية السريعة"، التي ستمكّن هواتف "آيفون" من تطبيق إصلاحات الأمان تلقائيًّا على الأجهزة بين تحديثات البرامج القياسية.
وتُعد هذه الميزة ضِمن ميزات الأمان الجديدة التي طرحتها أبل بنظام تشغيلها الأحدث جنبًا إلى جنب مع تقنية "الفحص الأمني" التي تمنح المستخدمين طريقة سريعة لمعرفة جهات الاتصال، مما يمكّنها من الوصول إلى معلومات الموقع والتقويم الخاصة بهم.
وسيعرض لهم "الفحص الأمني" أيضًا الأذونات التي يستخدمها كل تطبيق على أجهزتهم.
وأضاف "آي أو إس 16" قسمًا جديدًا ضمن التحديثات التلقائية في الإعدادات يسمى "تثبيت ملفات النظام والبيانات"، وعند التبديل، يمكن للمستخدمين الحصول على إصلاحات للبرامج غير مرتبطة بالتحديثات الكاملة، ويتم تثبيتها تلقائيًّا ودون الحاجة إلى إعادة تشغيل هواتفهم.
ويتم تشغيل التقنية افتراضيًّا عند الترقية إلى نظام التشغيل الجديد؛ لذلك سيتعين على أولئك الذين لا يريدون التثبيت التلقائي، أن يتذكروا إيقاف تشغيله.