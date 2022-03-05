تقرير: "يوتيوب" يَعِد تلك الفئة من المستخدمين بـ300 ألف دولار

وعد موقع بث مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب" فئة معينة من المستخدمين بتقديم دخل مادي يصل إلى 300 ألف دولار.
ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر في يوتيوب قولها: إنها حاليًا حريصة على منافسة مضيفي البودكاست الشهيرة مثل "أمازون"، و"آبل" و"سبوتيفاي" عن طريق جذب منشئي البودكاست بدعم مادي يصل إلى 300 ألف دولار.
وأوضحت المصادر أن برامج المكافآت لهم ستبدأ من 50 ألف دولار وتصل إلى 200 ألف دولار و300 ألف دولار، على حسب الرواج التي تحققه مقاطعهم.
ومن أجل ذلك أحدثت "جوجل" عددًا من التغييرات الإدارية لتحسين خدمات "البودكاست"، عن طريق تعيين مدير تنفيذي لقيادة استراتيجية البث الصوتي في كندا، كاي تشوك، الذي من مهامه دعم انتشار حسابات البودكاست الصوتية مدفوعة الأجر.