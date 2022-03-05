تقرير: "يوتيوب" يَعِد تلك الفئة من المستخدمين بـ300 ألف دولار

ومن أجل ذلك أحدثت "جوجل" عددًا من التغييرات الإدارية لتحسين خدمات "البودكاست"، عن طريق تعيين مدير تنفيذي لقيادة استراتيجية البث الصوتي في كندا، كاي تشوك، الذي من مهامه دعم انتشار حسابات البودكاست الصوتية مدفوعة الأجر.