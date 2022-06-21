تقنية جديدة في "آي أو إس 16" تُثبت أنك لست روبوتًا

ويمنح النظام لمستخدميه ميزة التحقق التلقائي عن طريق "آي كلاود"؛ وهو ما يتحقق من معرف "أبل" الخاص بالمستخدم وجهازه، ويمنحه رقمًا مميزًا يُثبت أنه جدير بالثقة؛ وهو ما سيجعلك لا تحتاج لاجتياز هذه الاختبارات سواء بإدخال نص غامض أو النقر على صور إشارات المرور الشهيرة التي تخرج لك في هذه الاختبارات، لإثبات أنك إنسان ولست روبوتًا.