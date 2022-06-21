تقنية جديدة في "آي أو إس 16" تُثبت أنك لست روبوتًا

كشف تقرير صحفي عالمي أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" الأحدث من شركة "أبل" الأمريكية، حصل على تقنية جديدة يمكنها أن تسهل تسجيل دخول المستخدمين لعدد من مواقع الويب.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار "أبل"، أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" يمكنه أن يسمح للمستخدمين بتخطي اختبارات CAPTCHA التي تعيق تسجيل دخولهم لعدد من مواقع الويب والتطبيقات الإلكترونية.
ويمنح النظام لمستخدميه ميزة التحقق التلقائي عن طريق "آي كلاود"؛ وهو ما يتحقق من معرف "أبل" الخاص بالمستخدم وجهازه، ويمنحه رقمًا مميزًا يُثبت أنه جدير بالثقة؛ وهو ما سيجعلك لا تحتاج لاجتياز هذه الاختبارات سواء بإدخال نص غامض أو النقر على صور إشارات المرور الشهيرة التي تخرج لك في هذه الاختبارات، لإثبات أنك إنسان ولست روبوتًا.
وذكرت المصادر أن أبل لن تشارك مع هذه المواقع بياناتك الشخصية الحساسة المرتبطة بحسابك مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ولن تتبع الـ"آي بي" الخاص بك أيضًا؛ بل فقط ستثبت أنك صاحب هذا الحساب وليس روبوتًا.