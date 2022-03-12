تقنية جديدة من "تليجرام" تسمح بتفاعله مع التطبيقات المنافسة

أما بالنسبة لتقنية البث المباشر الجديدة، فهي تسمح لقنوات "تليجرام" بنقل بث مباشر حي عبر أدوات "أو بي إس ستوديو" أو "إكس سبليت برودكاستر" مع أي من التطبيقات الأخرى المنافسة.