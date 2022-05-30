تقنية جديدة من "سناب شات" تتيح ميزة جديدة في نشر القصص

تقنية
أعلنت منصة التراسل المصور "سناب شات"، عن تقنية جديدة تمنح مستخدميها ميزة جديدة في نشر القصص.
وأوضحت "سناب شات" أنها أطلقت ميزة "القصص المشاركة"، التي يمكن مشاهدتها لأصدقاء الأصدقاء، وليس لأصدقائك فقط، كما كان في السابق.
وتعمل تلك الميزة -على سبيل المثال- إذا كنت تريد نشر قصة عن الطبخ، وتريد من أصدقائك إضافة قصصهم عن الطهي؛ فيمنكك إضافتهم لمجموعة محددة لنشر هذه القصص، التي سيمكن مشاهدتها من قِبَل أصدقاء الأصدقاء أيضًا.
وستكون ميزة "القصص المشاركة" مثل "القصص" العادية؛ فهي مرئية لمدة 24 ساعة فقط وتختفي من تلقاء نفسها، ولن تحتوي على أي مكون للدردشة.
وستتلقى إشعارًا، إذا ما تم إضافة شخص إلى مجموعة "القصص المشاركة"، قمت بحظره سابقًا؛ حتى لا تصله تلك القصص.