تقنية جديدة من "سناب شات" تتيح ميزة جديدة في نشر القصص

وتعمل تلك الميزة -على سبيل المثال- إذا كنت تريد نشر قصة عن الطبخ، وتريد من أصدقائك إضافة قصصهم عن الطهي؛ فيمنكك إضافتهم لمجموعة محددة لنشر هذه القصص، التي سيمكن مشاهدتها من قِبَل أصدقاء الأصدقاء أيضًا.