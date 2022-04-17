تقنية جديدة من "واتساب" تجعلك "مخفيًا" عن أشخاص بعينهم

أوضح موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعني بالكشف عن أحدث الإمكانيات التجريبية في "واتساب" أن إصدار "آي أو إس" على هواتف "آيفون" حصل على تقنية جديدة، تسمح بإخفاء حالة "آخر ظهور" عن جهات اتصال محددة وإبقائها على الآخرين.