تقنية جديدة من "واتساب" تجعلك "مخفيًا" عن أشخاص بعينهم

بعد طرح منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تقنية ردود فعل بالرموز التعبيرية، أضافت خيار خصوصية جديدًا يمكنه أن يجعلك مخفيًا عن أشخاص بعينهم.
أوضح موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعني بالكشف عن أحدث الإمكانيات التجريبية في "واتساب" أن إصدار "آي أو إس" على هواتف "آيفون" حصل على تقنية جديدة، تسمح بإخفاء حالة "آخر ظهور" عن جهات اتصال محددة وإبقائها على الآخرين.
وفي السابق كان يمكن إخفاء حالة "آخر ظهور" من كل المستخدمين أو إظهارها للكافة، ولكن حاليًا يمكنك تخصيص ظهور تلك الحالة لأشخاص بعينهم؛ لحماية أكبر لخصوصيتك.
ويستخدم البعض تلك التقنية، لمعرفة ما إذا شاهد المستخدم رسالتك أم لا، إذا كان يخفي ميزة إظهار وصول الرسائل "العلامات الزرقاء".
ويمكنك تفعيل تلك الميزة عن طريق تحميل الإصدار التجريبي الجديد لـ"واتساب" على نظام "آي أو إس".
ثم ادخل إلى إعدادات الخصوصية في التطبيق، ستجد قسمًا جديدًا باسم Last Seen.
ويمكنك من خلال هذه التقنية، إضافة أي شخص في القائمة التي لن يرى من خلالها آخر ظهور لك على "واتساب".
ستجد أيضًا المزيد من خواص الخصوصية الدقيقة؛ مثل صور الملفات الشخصية، والأقسام التي يمكن لأي مستخدم رؤيتها من عدمه.
ومن المتوقع ألا ينتظر مستخدمو "واتساب" طويلًا قبل أن تصل تلك الميزات بصورة رسمية إلى الإصدار الكامل من "واتساب".