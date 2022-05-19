تقنية موسيقية تصل لأول مرة للساعات الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ظهور تقنية موسيقية جديدة لأول مرة في الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خدمة "يوتيوب ميوزيك"، يمكنها أن تعمل بصورة كاملة على الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل هذا، والمزودة بتقنيات الاتصال اللاسلكي "واي فاي" أو "الجيل الرابع من الاتصالات".
ستحتاج هذه الساعات لتعمل بها الخدمة إلى الاقتران بهواتف تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"؛ للحصول على الوظائف الكاملة للخدمة.
ولن تكون هذه الخدمة متوفرة حتى الآن في الساعات الذكية المرتبطة بهواتف "آيفون"، ووعدت شركة "جوجل" بتوسيع هذه الخدمة في وقت لاحق.
بتلك الطريقة، لن يحتاج المستخدم لأن يضطر لحمل هاتفه بصورة دائمة لتشغيل المقاطع الموسيقية المفضلة له، بل سيمكنه تشغيلها من ساعته مباشرة حتى لو كان هاتفه بالمنزل.