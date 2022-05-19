تقنية موسيقية تصل لأول مرة للساعات الذكية

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن خدمة "يوتيوب ميوزيك"، يمكنها أن تعمل بصورة كاملة على الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل هذا، والمزودة بتقنيات الاتصال اللاسلكي "واي فاي" أو "الجيل الرابع من الاتصالات".