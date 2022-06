Apple تكشف عن تجربة جديدة كلياً لشاشة القفل وطرقاً جديدة للمشاركة والتواصل في نظام iOS 16

توفر خدمة Apple Pay Later للمستخدمين في الولايات المتحدة طريقة سلسة وآمنة لتقسيم تكلفة مشتريات Apple Pay إلى أربع دفعات متساوية موزعة على ستة أسابيع، بدون فوائد وبدون رسوم من أي نوع.3 تعمل خدمة Apple Pay Later المدمجة في تطبيق Apple Wallet والمصممة لتضع السلامة المالية للمستخدمين في الاعتبار، على تسهيل عرض وتتبع وسداد مدفوعات خدمة Apple Pay Later داخل تطبيق Wallet.