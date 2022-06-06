Apple تكشف عن تجربة جديدة كلياً لشاشة القفل وطرقاً جديدة للمشاركة والتواصل في نظام iOS 16

يمكن أن توفر CarPlay الآن محتوى لشاشات متعددة داخل السيارة، مما يخلق تجربة موحدة ومتسقة. يتيح التكامل الأكثر عمقاً مع السيارة للمستخدمين القيام بأشياء مثل التحكم في الإشعاع أو تغيير المناخ مباشرة من خلال CarPlay، وباستخدام بيانات السيارة، وسيعرض CarPlay السرعة ومستوى الوقود ودرجة الحرارة وغير ذلك على لوحة العدادات بكل سلاسة. بإمكان المستخدمين تخصيص تجربة القيادة عن طريق اختيار تصميمات مختلفة لأجهزة القياس، ومع الدعم الإضافي للأدوات، يستطيع المستخدمون الحصول على معلومات سريعة من تطبيقي الطقس والموسيقى مباشرة على لوحة القيادة في سيارتهم. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول الجيل الجديد من CarPlay في المستقبل ، وسيبدأ الإعلان عن المركبات في أواخر العام المقبل.