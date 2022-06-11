تليجرام تطرح عددًا من المزايا الحصرية لهذه الفئة من المستخدمين

ووعد مؤسس تليجرام مَن لن يشتركوا في خدمة بريميوم، بأنه سيمكنهم الاستمتاع بشكل غير مباشر ببعض مزاياها، مثل عرض المستندات الكبيرة جدًّا والوسائط والملصقات التي يرسلها مستخدمو بريميوم، أو النقر لإضافة تفاعلات بريميوم مثبتة بالفعل على رسالة للرد عليها بنفس الطريقة.