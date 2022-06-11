تليجرام تطرح عددًا من المزايا الحصرية لهذه الفئة من المستخدمين

قررت منصة التراسل المشفر "تليجرام" طرح عدد من المزايا الحصري لفئة معينة من مستخدميها.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تليجرام تنوي أن تطرح إصدارها "البرميوم" بمقابل مادي للمستخدمين خلال شهر يونيو الجاري، والذي سيتضمن عددًا من المزايا الجديدة الحصرية.
وقال مؤسس المنصة، بافل دوروف: إن تطبيق إصدار البرميوم مدفوع الأجر سيكون خلال هذا الشهر، مع المحافظة على الإصدار المجاني بمزاياه الحالية.
وقال دوروف: إن إصدار البريموم سيسمح لأي شخص بالحصول على على ميزات وسرعة وموارد إضافية، كما سيسمح للمستخدمين بدعم تليجرام والانضمام إلى النادي الذي يتلقّى ميزات جديدة أولًا.
ووعد مؤسس تليجرام مَن لن يشتركوا في خدمة بريميوم، بأنه سيمكنهم الاستمتاع بشكل غير مباشر ببعض مزاياها، مثل عرض المستندات الكبيرة جدًّا والوسائط والملصقات التي يرسلها مستخدمو بريميوم، أو النقر لإضافة تفاعلات بريميوم مثبتة بالفعل على رسالة للرد عليها بنفس الطريقة.