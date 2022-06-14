توقعات بتحقيق أبل إيرادات تفوق 8 مليارات دولار في الألعاب والموسيقى

تَوقع بنك "جي بي مورغان"، أن تُحقق شركة أبل، ارتفاعًا في إيرادات الألعاب والموسيقى بنسبة 36%، لتتجاوز 8.2 مليارات دولار بحلول عام 2025؛ مشيرًا إلى أن الخدمتين من المحتمل أن يكون لهما قاعدة مشتركين مجتمعة، تبلغ حوالى 180 مليون مشترك بحلول نفس العام، بدعم من الانتشار السريع للإنترنت وازدهار صناعة الألعاب.