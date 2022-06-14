توقعات بتحقيق أبل إيرادات تفوق 8 مليارات دولار في الألعاب والموسيقى

تَوقع بنك "جي بي مورغان"، أن تُحقق شركة أبل، ارتفاعًا في إيرادات الألعاب والموسيقى بنسبة 36%، لتتجاوز 8.2 مليارات دولار بحلول عام 2025؛ مشيرًا إلى أن الخدمتين من المحتمل أن يكون لهما قاعدة مشتركين مجتمعة، تبلغ حوالى 180 مليون مشترك بحلول نفس العام، بدعم من الانتشار السريع للإنترنت وازدهار صناعة الألعاب.
ويستغل صانع iPhone قاعدة مستخدميه الضخمة لدفع خدمات الاشتراك الخاصة به في هاتين الخدمتين.
ومن المرجح -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن يكون للخدمتين قاعدة مشتركين مجمعة تبلغ حوالى 180 مليونًا بحلول (110 ملايين للموسيقى) و(70 مليونًا للألعاب).
وأفاد بنك "جي بي مورغان" بأن Apple Music التي تم إطلاقها في عام 2015، هي ثاني أكبر خدمة بث للموسيقى بعد Spotify Technology، من المتوقع أن تمثل جزءًا أكبر من إيرادات شركة أبل؛ حيث ستجني حوالى 7 مليارات دولار بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن تحقق Apple Arcade خدمة الاشتراك في الألعاب التي تم إطلاقها عام 2019، إيرادات بحوالى 1.2 مليار دولار.
ولا تقدم Apple إفصاحًا يوضّح تفاصيل إيرادات المبيعات، بين خدمتي الألعاب والموسيقى؛ لكن القطاع الذي يشمل App Store وApple TV وArcade وApple Music، قد حقق إيرادات بلغت 19.82 مليار دولار للفصل المنتهي في مارس 2022.
يُذكر أن حجم سوق الألعاب يُتوقع له الوصول إلى 360 مليار دولار بحلول عام 2028، وأن تصل سوق خدمات بث الموسيقى إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2025.