"تويتر" تتراجع عن تحديث تسبب في حالة من الجدل والانزعاج

وكانت "تويتر" قد طرحت تحديثًا خلال الأيام الماضية، يخفي بموجبه أي تغريدات تم مشاركتها لأي طرف ثالث سواء موقع أو مدونة، في حال قرر المستخدم حذفها من حسابه، ويظهر بدلاً منها مربعات فارغة.