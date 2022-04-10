"تويتر" تتراجع عن تحديث تسبب في حالة من الجدل والانزعاج

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" تراجعها عن تحديث تسبب في حالة من الجدل والانزعاج لعدد كبير من المستخدمين.
وكانت "تويتر" قد طرحت تحديثًا خلال الأيام الماضية، يخفي بموجبه أي تغريدات تم مشاركتها لأي طرف ثالث سواء موقع أو مدونة، في حال قرر المستخدم حذفها من حسابه، ويظهر بدلاً منها مربعات فارغة.
وأصاب هذا التعديل عددًا كبيرًا من مستخدمي تويتر بالانزعاج الشديد، نظرًا لأنهم اعتبروها حقًا لهم طالما أنها وقت إضافتها لمنصاتهم كانت متاحة.
ولكن تويتر جادلت لفترة بأنه من حق صاحب التغريدة طالما قرر حذفها ألا تظهر في أي منصة أخرى أو لدى أي طرف ثالث.
وفجأت قررت تويتر التراجع عن هذا التحديث، حيث أشار الكاتب التقني المتخصص، كيفن ماركس إلى أن "تويتر" عدلت مصفوفة "جافا سكريبت" الخاصة بها بحيث لا تظهر المربعات الفارغة مكان التغريدات المحذوفة لدى مواقع الطرف الثالث.
وقال المتحدث باسم تويتر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: "بغض النظر عن التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي، وسنستكشف خيارات مختلفة في الفترة المقبلة".
وتابع بقوله: "نحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم - تساعدنا ملاحظاتك في تحسين خدمات تويتر".