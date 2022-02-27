تويتر تتيح ميزة "تحذيرية" لجميع مستخدميها

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن إتاحتها ميزة "تحذيرية" جديدة لجميع مستخدميها، بعدما كانت تختبرها لفترات طويلة على نطاق ضيق.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي، أن ميزة "تحذير من المحتوى لمرة واحدة"، باتت متاحة لجميع المستخدمين؛ بحيث يمكنهم أن يرفقوا تغريدتهم أو الصور أو الفيديو الخاص بهم، بتحذير للمستخدمين لمرة واحدة من وجود "عري" أو "عنف" أو أي أنواع أخرى من المحتوى الحساس.

وستكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي "تويتر" على إصدارات "أندرويد" و"آي أو إس" و"سطح المكتب".

وتعمل تلك الميزة عند محاولة المستخدم نشر أي وسائط من صور أو فيديوهات، وهو يدرك أن بها محتوى حساسًا أو مزعجًا أو قد لا يناسب الجميع؛ فيمكن أن يميز تلك التغريدة بذلك التحذير، دون الحاجة إلى تمييز جميع تغريداته على أنها حساسة.

ولتفعيل تلك الميزة، ما عليك إلا الضغط فوق رمز العلم الذي يظهر أثناء تحرير الصورة أو مقطع الفيديو الذي أرفقته، ثم الاختيار بين خيارات العري والعنف والحساسية.

ويمكن وضع تحذيرات متعددة للمرفق الواحد أيضًا.