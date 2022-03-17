"تويتر" تحذف أكثر من 50 ألف منشور محتوى مضلل بشأن أوكرانيا

وقالت تويتر: إن المنصة أزالت ما يقرب من 75 ألف حساب؛ بسبب السلوك غير السليم والمشاركة في الدعاية الحربية على أوكرانيا، بعدها كان مرتبطا بالنظام الروسي، وكتبوا تغريدات على هاشتاج "#IStandWithPutin"، الذي اكتشفت المنصة أنه مرتبط بحسابات كبيرة مزيفة ليصعد على قمة تريند المنصة.