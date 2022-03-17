"تويتر" تحذف أكثر من 50 ألف منشور محتوى مضلل بشأن أوكرانيا

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" إزالتها وتصنيفها أكثر من 50 ألف منشور محتوى مضلل بشأن أوكرانيا؛ بسبب انتهاكها سياساتها بشأن التلاعب بالمحتوى الخاص بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت تويتر: إن المنصة أزالت ما يقرب من 75 ألف حساب؛ بسبب السلوك غير السليم والمشاركة في الدعاية الحربية على أوكرانيا، بعدها كان مرتبطا بالنظام الروسي، وكتبوا تغريدات على هاشتاج "#IStandWithPutin"، الذي اكتشفت المنصة أنه مرتبط بحسابات كبيرة مزيفة ليصعد على قمة تريند المنصة.
كما أشارت إلى أنها ستقلل من وصول التغريدات التي تم تصنيف حساباتها على أنها تديرها أجهزة إعلام تابعة للدولة بنحو 30%، خاصة بعدما صنفت 61 ألف تغريدة على أنها تابعة للحسابات التابعة لإعلام تديره الدولة خلال الشهر الماضي فقط، وكلها مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.