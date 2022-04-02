"تويتر" تختبر تقنية جديدة تسمح لحسابين مختلفين بالتشارك في كتابة تغريدة واحدة

وأشار إلى أن "تويتر" تختبر تلك التقنية منذ ديسمبر الماضي، وقد تطرحها قريبًا في النسخة التجريبية للمطورين؛ لاختبارها قبل طرحها في إصدارها العام لكل المستخدمين.