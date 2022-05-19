"تويتر" تختبر تقنية جديدة على هواتف "أندرويد"

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًا "تويتر" عن اختبارها تقنية جديدة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، والتي تختبرها منذ مدة على هواتف "آيفون".
وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها بدأت في اختبار علامات التبويب الجديدة لخدمة "سبيسز" الشهيرة على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وستتيح تلك الخدمة لمستخدمي "تويتر" على "أندرويد" مشاهدة القائمة المنسقة لغرف الصوت الحي النشطة، مع خيار تصفيتها بناءً على اهتمامات المستخدم.
وتم إضافة أيقونة "ميكروفون" جديدة في الجزء السفلي من الواجهة، بحيث يمكن أن يدخل إليها المستخدم لتلك الخدمة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وسيتم دعمها بلغات أخرى في وقت لاحق.