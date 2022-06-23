"تويتر" تسعى لجذب الكُتاب والناشرين بهذه الميزة الجديدة

وتابع بقوله: "من اليوم الأول، يحاول الكتاب جذب الانتباه لمقالاتهم من خلال نشرها، وحث المشاركين على القراءة، وإنشاء محادثات فعلية حولها من دون أن يحاولوا الكتابة الفعلية على المنصة؛ بسبب قيود الأحرف، وهو ما سعينا لحله".