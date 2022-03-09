تويتر تطلق خدمة جديدة لمساعدة الروس للهروب من الرقابة الرسمية

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، عن إتاحتها خدمة جديدة يمكنها أن تساعد الروس على التهرب من الرقابة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي في بلادهم، والتحايل على الحظر المفروض عليها.