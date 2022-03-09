تويتر تطلق خدمة جديدة لمساعدة الروس للهروب من الرقابة الرسمية

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، عن إتاحتها خدمة جديدة يمكنها أن تساعد الروس على التهرب من الرقابة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي في بلادهم، والتحايل على الحظر المفروض عليها.
وأطلقت "تويتر" -بحسب بيان رسمي- على تلك الخدمة اسم "تور أونيون"، والتي تساعد في إخفاء هوية المستخدم لحمايته من الرقابة وتخطي أي إجراءات حظر.
وقال أحد مسؤولي تويتر، أليك موفيت: إن إصدارات "أونيون" توفر وسائل غير عادية، للتعامل مع أي إجراءات حكومية تقيد الوصول إلى تويتر.
وأوضح أنه يمكنه استخدام تلك الأدوات أيضًا لتشغيل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المحظورة مثل "فيسبوك"، وأفادت بأنه يمكن استخدامها في دول أخرى تفرض رقابة على تلك المنصات مثل الصين وكوريا الشمالية.