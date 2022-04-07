"تويتر" تعلن أن تقنية ثورية يطلبها الملايين ووعد بها إيلون ماسك قيد التطوير حاليًا

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن أن تقنية ثورية قيد التطوير حاليًا، والتي كان الملايين من مستخدمي المنصة قد طالبوا بها، ووعد بها رجل الأعمال البارز إيلون ماسك عند استحواذه على عدد كبير من أسهم الشركة الأمريكية.
وأوضحت "تويتر" في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن تقنية "تحرير التغريدات" بعد نشرها، قيد التطوير حاليًا، بعد ما حصل التصويت على تلك التقنية على أكثر من 4 ملايين مؤيد بنسبة تخطت 73.6%.
وأشار فريق الاتصالات في تويتر إلى أن مطوّري المنصة يعملون على تلك الميزة منذ عام 2021، وسيطرحونها في النسخة التجريبية المرتقبة خلال الأشهر المقبلة.
ويظهر في تسريبات من داخل المنصة، أن تويتر تنوي إضافة "زر التعديل" في قائمة النقاط الثلاث، ضمن خيارات "إضافة- إزالة من القوائم المباشرة".
وسَبَق أن قال جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر: إن تلك الميزة هي الأكثر طلبًا على المنصة لسنوات عديدة؛ لافتًا إلا أن الفريق التقني لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من عمل التعديل الجديد بصورة مناسبة قبل طرحه في النسخ التجريبية أو العامة.
وتوقعت مصادر أن تصل النسخة التجريبية أولًا إلى مستخدمي "تويتر بلو"، الإصدار مدفوع الأجر، ثم يتم تعميمها لاحقًا على باقي مستخدمي "تويتر".