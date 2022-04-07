"تويتر" تعلن أن تقنية ثورية يطلبها الملايين ووعد بها إيلون ماسك قيد التطوير حاليًا

وسَبَق أن قال جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر: إن تلك الميزة هي الأكثر طلبًا على المنصة لسنوات عديدة؛ لافتًا إلا أن الفريق التقني لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من عمل التعديل الجديد بصورة مناسبة قبل طرحه في النسخ التجريبية أو العامة.