تويتر تُوَسّع دائرة اختبار تقنية جديدة مقتبسة من إنستجرام

ولمعرفة هل أنت ضمن الفئة المحدودة التي وصلتها التقنية من عدمها، يمكنك تحميل آخر تحديثات "تويتر" أو فتحه من متصفح الويب، ونشر أي تغريدة، قبل نشره ستظهر لك قائمة منسدلة في الأعلى تشير إلى خيارات عديدة بين "الجميع" وهذه لجميع متابعيك أم "تويتر سيركل"، وهنا سيكون عليك تحديد الدائرة المقربة التي ترغب في وصول التغريدة لهم.