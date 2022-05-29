تويتر تُوَسّع دائرة اختبار تقنية جديدة مقتبسة من إنستجرام
كشفت تقارير صحفية عالمية، عن أن منصة التدوين المصغر "تويتر" بدأت في توسيع دائرة اختبار تقنية جديدة "تويتر سيركل" لمزيد من المستخدمين.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر سيركل" تشبه بصورة كبيرة ميزة "الأصدقاء المقربون" في إنستجرام، والتي تتيح للمستخدم إعادة تغريد أو نشر عدد من التغريدات لدائرة مقربة فقط من الأصدقاء يحددها المستخدم، بدلًا من التغريد لكل متابعيه على تويتر.
ولمعرفة هل أنت ضمن الفئة المحدودة التي وصلتها التقنية من عدمها، يمكنك تحميل آخر تحديثات "تويتر" أو فتحه من متصفح الويب، ونشر أي تغريدة، قبل نشره ستظهر لك قائمة منسدلة في الأعلى تشير إلى خيارات عديدة بين "الجميع" وهذه لجميع متابعيك أم "تويتر سيركل"، وهنا سيكون عليك تحديد الدائرة المقربة التي ترغب في وصول التغريدة لهم.
لن يُخطر تويتر متابعيك إذا كنت قد أضفتهم أو أزلتهم من قائمة "الدائرة المقربة" تلك، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 150 مستخدمًا إلى دائرتك سواء كانوا يتابعونك أم لا.
وسيظهر لمن تصلهم تغريدتك أنها تغريدة مخصصة للدائرة المقربة فقط، ولن تظهر لمن هم خارج الدائرة.
ولن يتمكن الأشخاص من داخل "دائرتك المقربة" من إعادة تغريد أي شيء تنشره على تلك الدائرة؛ ولكن يمكنهم فقط أخذ لقطة شاشة وتنزيل تغريدتك على شكل صورة عبر حساباتهم.
وقال المتحدث باسم "تويتر"، جوزيف نونيز: هذه التقنية لا تزال قيد الاختبار عبر نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" وإصدار الويب، ولم يتم طرحها بصورة نهائية على كل المستخدمين حتى تنتهي عمليات اختبارها وتحسينها.