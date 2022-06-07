"تويتر": رصدنا 53 مليون تغريدة تُظهر الشغف بكرة القدم مع اقتراب كأس العالم

وتفصيلاً، جاء ذلك في الفعالية التي استضافت شركة تويتر في "مرسول بارك" بمدينة الرياض؛ وذلك لتسليط الضوء على محادثات كرة القدم على المنصة، وتوضيح قيمتها للعلامات التجارية والشركات العاملة في مجال الإعلان والتسويق.

وهدفت الفعالية التي أُقيمت بعنوان TwitterIsWhereFootballLives# "تويتر هو مكان محادثات كرة القدم" لتشجيع العلامات التجارية على الاستفادة من المحادثات الكروية المتزايدة، والاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم، الذي سيتابعه ملايين المشجعين حول العالم.

وركزت الفعالية على الطرق التي يمكن للعلامات التجارية من خلالها التواصل مع اللحظات الثقافية التي يتحدث عنها الناس، والتفاعل معهم بالوقت الأنسب، وبشكل لحظي.

وكان تويتر قد قام بإجراء استطلاع ميداني بالتعاون مع شركة GWI المختصة لفهم ما يفكر فيه الناس حول كأس العالم بشكل أفضل. وتحدثت الشركة مع أكثر من 12 ألف شخص في 12 سوقًا، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.