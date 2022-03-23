"تويتر" يتيح تقنية حصرية لكاميرات هواتف "آيفون"

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن إتاحتها تقنية جديدة حصرية لكاميرات هواتف "آيفون".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، "تويتر" أتاحت أول مرة إمكانية إنشاء صور متحركة باستخدام كاميرات "آيفون".
وسيكون على المستخدم فقط، فتح وحدة الكاميرا والانتقال إلى وضع "الصور المتحركة" GIF" لتسجيل أحد المقاطع الخاصة بك.
وبعد تسجيل المقطع والدخول إلى "تويتر" عبر هواتف "آيفون" ستجد مضمنا فيها إضافة "صور متحركة" ويمكنك رفعها بكل سهولة.
ولم تعلن "تويتر" بعد توقيت وصول تلك الميزة لهواتف "أندرويد"، ولكنها وعدت أن تصل في وقت لاحق قريبا.