"تويتر" يحظر أكثر من 100 حساب لمشاركتهم في وسم IStandWithPutin#

حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من 100 حساب بعد استخدامهم وسماً داعماً للرئيس الروسي بوتين "IStandWithPutin#"، معتبرة ذلك ينتهك قوانينها الداخلية.
وذكرت تقارير أمريكية أن شركة تويتر أزالت الحسابات بسبب ما يسمّي "السلوك المنسق" بعد أن انتشر عددٌ كبيرٌ من التغريدات بشكل مفاجئ وحسابات جديدة.
وأشار تقرير شبكة "NBC" الأمريكية إلى أن الحسابات والمغرّدين ليسوا روبوتات، والشركة تحقّق في الحسابات، ومَن يقف وراء هذه الحملة المنسقة والنشاط المخالف لقوانين "تويتر"، مضيفاً أن الحسابات روّجت لعديد من المعلومات المغلوطة وصور ومقاطع غير صحيحة.