"تويتر" يحظر أكثر من 100 حساب لمشاركتهم في وسم IStandWithPutin#

وأشار تقرير شبكة "NBC" الأمريكية إلى أن الحسابات والمغرّدين ليسوا روبوتات، والشركة تحقّق في الحسابات، ومَن يقف وراء هذه الحملة المنسقة والنشاط المخالف لقوانين "تويتر"، مضيفاً أن الحسابات روّجت لعديد من المعلومات المغلوطة وصور ومقاطع غير صحيحة.